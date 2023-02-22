Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevredeki illeri de etkileyen depremin ilk gününden bu yana eşi Yağmur Atacan ile depremzedeler için yardım çalışmalarına katılan Pınar Altuğ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da afet bölgesindeki insanların yaralarını sarmaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu tüm bu koşuşturmanın arasında adını kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışanların olduğunu görünce bu konuda takipçilerini uyardı. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Altuğ, paylaşımına şu notu düştü:

“Benden özel mesajla link gelirse lütfen itibar etmeyin! Asrın afetini yaşadığımız şu günlerde birilerini dolandırmaya çalışmak! Bu ahlaksızlığı, insafsızlığı, terbiyesizliği, manyaklığı aklım almıyor! Hesabım bende, gerekli her türlü önlemi aldık ama yine de böyle bir mesaj gelirse lütfen benimle iletişime geçin. Teşekkürler.”