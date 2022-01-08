Pınar Altuğ Atacan kızı Su’ya hamile olduğu döneme ait fotoğrafını paylaştı.

Yağmur Atacan’la 14 yıl önce nikah masasına oturan ve annesinin boyuna gelen Su’ya hamilelik fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ Atacan, “Çok seviyorum bu fotoğrafı. Kuzum karnımda 6 aylık” notunu düştü.

Güzel oyuncu Pınar Altuğ Atacan her perşembe TBT olarak instagram hesabından yaptığı paylaşımlarına bu sefer, 2009 yılında kızı Su’ya hamile olduğu döneme ait fotoğrafı ekledi. Karnı burnunda fotoğrafı çok sayıda yorum alırken bir yorumda kayınvalidesi Nurdan Beykont’tan geldi.

Beykont, “Kuzumda kuzumun kuzusu” notuyla dikkat çekti.