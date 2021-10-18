Pin Kodu Öğrenme

Pin kodu öğrenmek için, uygulanması gereken oldukça basit yöntemler vardır. Her operatör için pin kodu öğrenme tekniği birbiri ile benzerlik göstermektedir. Pin kodu, sim kart üzerinde bulunan dört haneli güvenlik kodudur. Telefon şifresi unutulduğu ya da üç kere üst üste yanlış girildiğinde bloke olur ve sim kart üzerindeki pin kodu girilerek kilitlenen telefon açılacaktır. Pin kodunun unutulması durumunda sim kart üzerindeki, puk kodu girilmesi gerekir.

Pin Kodu Nedir?

Pin kodu, sim kart üzerinde bulunan dört haneli telefon güvenlik kodudur. Sim kart üzerinde dört adet kod bulunur. Bu kodlar sırasıyla Pin 1 Pin 2 Puk 1 Puk 2 şeklindedir. Telefon şifresi üst üste yanlış girildiği ya da şifre bloke olduğu zaman sim kart üzerindeki Pin 1 şifresi girilmelidir. Sim kartın kaybolması ve pin kodu unutulduğunda, operatörlere uygun yöntem kullanılarak puk kodu ile giriş yapılır ve pin kodu öğrenilir.

Vodafone Pin Kodu Öğrenme

Vodafone pin kodu öğrenmek için, Vodafone sayfasına giriş yapılmalıdır. Pin konunun hatırlanmaması ve bloke olması ile Puk kodu girilmesi gerekir. Sim kartın kaybolması ya da puk kodunun hatırlanmaması gibi durumlarla karşı karşıya kalındığı zaman, Vodafone sayfasında, ”Puk Kodu Sorgulama” bölümüne girilerek bilgiler doldurulmalıdır. Bilgiler doğru şekilde girildiğinde sorgula butonuna basılır ve puk kodu öğrenilir. Böylece puk kodu telefona girilerek, pin kodu düzenlemesi yapılabilir ve pin kodu öğrenilmiş olur.

Türk Telekom Pin Kodu Öğrenme

Türk Telekom pin kodu öğrenmek için, sim kart üzerinde bulunan dört rakamlı nuraralara bakmak gerekir. Sim kartın kaybolması gibi durumlarda ise, Türk Telekom internet sitesinin sağ üst köşesinde bulunan, online işlemlere girilmesi gerekir. Sim kartın kaybolması veya pin kodu hatırlanamadığı durumlarda, puk kodu ile giriş yapılarak, pin kodu değiştirilir. Bunun için Türk Telekom online işlemlere mobil üzerinden giriş yapılarak, puk kodu öğrenilebilir. Türk Telekom online mobil üzerinden puk kodu öğrenildiğinde, telefon şifre bölümüne puk kodu ile giriş yapılmalıdır. Böylece telefon kilidi açılır ve pin kodu tanımlanabilir.

Turkcell Pin Kodu Öğrenme

Turkcell pin kodu öğrenmek için, telefon sim kartının üzerindeki şifrelere bakılır. Eğer sim kart kaybedilmiş ise Turkcell resmi internet sitesine giriş yapılarak puk kodu öğrenilmelidir. Türkcell resmi internet sitesinin üzerinde yer alan, puk sorgulama bölümüne girilerek kişisel bilgilerin doğru şekilde doldurulması gerekir. Pin kodu şifresini unutan ya da bloke eden, Türkcell hat kullanıcıları, puk kodu ile giriş yapmaları gerekir. Her iki kodu da hatırlamayan kullanıcılar için, resmi internet sitesine giriş yapılarak bilgiler doğru şekilde girilmesi gerekir. Puk kodu elde edilmiş olur. Böylece elde edilen puk kodu ile telefona giriş yapılarak, pin kodu öğrenilmiş ve unutmamak üzere akılda kalıcı bir kod girilebilir.