Fransa ve İspanya, Kübist akımının temsilcisi İspanyol ressam Pablo Picasso’nun mirasını uluslararası bir sergi ile kutlamaya hazırlanıyor. 2023 yılında hem Avrupa hem de Amerika’da düzenlenecek olan sergi, 50. ölüm yıl dönümünde sanatçının eserlerini kutlayacak.

“The Picasso 1973-2023 Celebration” adındaki uluslararası sergi, “Avrupa’nın temel prensiplerini yansıtan, insan haklarını ve ifade özgürlüğünü savunan” sanatçıya bir saygı niteliği taşıyacak.

Fransa ve İspanya’nın ortak çabasıyla planan bu özel serginin, uluslararası düzeydeki en büyük kültürel etkinlik olacağı öngörülüyor.