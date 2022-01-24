Pharrell Williams, Kanye West, Tyler, The Creator ve daha bir çok ünlülerle birlikte, Galerie Vivine’de NİGO’en Kenzo için Kış 2022 koleksiyonunun defilesine katıldı.

Özellikle Williams, toplam 25 karat üzerinde 61 yuvarlak elmas içeren bir çift özel yapım TİFFANY & CO. Güneş gözlükleriyle dikkatleri üzerine topladı.

Gözlük ,pizza logo baskılı desenli üzerine zeytin yeşili kapüşonlu bir parka ceket, Jean pantolon ve markanın yeni serisinden bir fırıncı çocuk şapkası ile gölgelerini şekillendirdi.