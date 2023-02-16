Uzun süredir iç içe geçmiş olan moda ve eğlence endüstrileri, 14 Şubat’ta Louis Vuitton’un Amerikalı rapçi ve yapımcı Pharrell Williams’ı erkek giyimden sorumlu yeni kreatif direktörü olarak atamasıyla daha da yakınlaştı.13 Grammy ve iki Oscar adaylığı ile müzik dünyasının yıldız şarkıcısı olan Pharrell Williams, Kasım 2021’de Virgil Abloh’un kanserden dolayı hayatını kaybetmesinden bu yana boş kalan yeri dolduracak.

“Pharrell Williams kendisini ikon haline getiren bir vizyonerdir”

Fransız moda evi yaptığı açıklamada, “Louis Vuitton, Pharrell’i yeni Erkek Kreatif Direktörü olarak ağırlamaktan mutluluk duyuyor” diye açıkladı.

LVMH grubunun bir parçası olan moda evi, “Pharrell Williams, yaratıcı evreni müzikten sanata ve modaya uzanan ve kendisini son 20 yılda evrensel bir kültürel ikon haline getiren bir vizyonerdir” dedi. Louis Vuitton için hazırladığı ilk koleksiyonunun önümüzdeki Haziran ayında Paris’te düzenlenecek Erkek Moda Haftası’nda tanıtılacağını da sözlerine ekledi.

Moda evinin CEO’su Pietro Beccari, “2004 ve 2008’de Louis Vuitton için yaptığımız işbirliklerinin ardından Pharrell’in erkekler için yeni kreatif direktör olarak eve geri döndüğünü görmekten çok memnunum” diye belirtti.

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