ABD’de bir TV kanalına verdiği röportajda Dr. Albert Bourla, Kovid-19 aşısının her yıl grip aşısı gibi vurulması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Kovid-19 aşılarının enfeksiyona karşı uzun süre etkili olmadığını belirten Bourla, “Üçüncü destekleyici aşıdan aldığımız koruma aslında hastaneye yatışlar ve ölümler için oldukça iyi ancak şu an dördüncü güçlendirici aşı gerekli” şeklinde konuştu ve Kovid-19 virüsünün bütün varyantlarına karşı en az bir yıl kullanılabilecek aşı üzerinde çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.