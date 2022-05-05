J.M. Barrie’nin 1911 yılında kaleme aldığı Peter Pan romanına ait orijinal bir el yazması, karakterin günümüzdeki çizgisinden çok daha az sevimli olduğunu ortaya koydu.

İlk taslağa bakıldığında Barrie’nin Peter Pan’ı 1911’in okuyucusuna daha çok sevdirebilmek için onun karakterindeki negatif imgeleri yeni metinlerde ortadan kaldırdığını görüyoruz. Örneğin, ilk versiyonlarda Wendy ile küstahça konuşan bir elf olarak tasarlanan Peter’ın bu özelliğinin ve tavrının daha sonralarında ortadan kalktığını görüyoruz.

Yeni baskının editörlüğünü yapan Jessica Nelson, Peter’ın ilk yazmalardaki bu nitelendirilişini Mary Shelley’nin Frankenstein romanının orijinal haline benzetiyor: İkisi de ilk taslaklarda insani özelliklerden uzak daha karanlık karakterler.

Nelson, ilk Peter karakterinin çok daha egoist ve acımasız olduğunu söylüyor. Barrie’nin karanlık bazı konulara değinmekten korkmadığını, çocukların da acımasız olabileceğini göstermek istediğini de ekliyor.