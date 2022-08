Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit üçlemelerinin Oscar ödüllü yönetmeni Peter Jackson, stüdyonun kendisinden yaklaşmakta olan mega bütçeli dizisi Lord of the Rings: The Rings of Power’a dahil olmasını istediğini ve ona senaryolar göndermeye söz verdiğini ama sonra onunla bir daha asla iletişim kurmadıklarını açıkladı.

Jackson konu hakkında, “Bana dahil olmak isteyip istemediğimi sordular ve ben ‘Bu, bir senaryo görmeden cevaplanması imkansız bir soru.’ dedim. Cevap olarak ‘İlk birkaç senaryoyu alır almaz size göndereceğiz.’ dediler ama senaryolar hiç ortaya çıkmadı. Bu duyduğum son şeydi.” sözlerinde bulundu.

Jackson sözlerinin devamında; “İzleyeceğim. Ben kötü niyet besleyen bir adam değilim. Film çekmek yeterince zor. Biri iyi bir film veya TV şovu yaparsa, bu kutlanacak bir şeydir. Dört gözle beklediğim tek şey aslında onu tamamen tarafsız bir izleyici olarak görmek.” dedi.

