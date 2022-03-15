2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturan Petek Dinçöz, ani bir şekilde 8 yıllık eşinden tek celsede boşandı. Boşanma sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan şarkıcı ve sunucu Petek Dinçöz, “Sn. Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle…” ifadelerine yer verdi. Dinçöz, avukatı İmran Işık’ın boşanma açıklamasının bulunduğu gönderisine ise “Bugün tek celsede anlaşmalı olarak boşandık!” yorumunu yaptı.