2014’te iş adamı Serkan Kodaloğlu ile dünya evine giren ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, 1,5 ay önce 8 yıllık birlikteliklerini tek celsede bitirmişti. Dinçöz, boşanmanın ardından velayetini aldığı oğlu ile beraber Miami’ye yerleşti. Kodaloğlu ise özel hayatıyla gündem olmaya başladı.

Eski eşi Petek Dinçöz’ü unutmakta zorlanmayan Kodaloğlu, geçtiğimiz haftalarda Faslı model ve oyuncu Iman Casablanca ile Tarabya’da yemek yerken görüntülenmişti.

Kodaloğlu bu defa genç şarkıcı Maya ile birlikte görüldü. Şarkıcı, Instagram hesabından paylaştığı bir video ile iş adamı Kodaloğlu ile aşk yaşadığını ilan etti. İkilinin araba içerisinde el ele tutuşması dikkat çekti.