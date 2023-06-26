Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 1 yılı aşkın süredir devam ederken, bölgede bir başka kriz baş gösterdi. Ukrayna’nın işgali esnasında aktif rol alan Wagner ile Rus ordusu yöneticileri arasında büyük bir kaos yaşandı. Wagner, kurucusu Yevgeniy Prigojin öncülüğündeki darbe girişimi, Vladimir Putin’in sert uyarıları sonrasında bastırıldı.

Ülkede büyük bir kriz yaşanırken, şarkıcı Petek Dinçöz de olay yerindeydi. Konser için Moskova’ya giden Dinçöz, darbe girişimi ile karşı karşıya kalırken, sevenlerini korkuttu. Uzun süre haber alınamayan şarkıcı, güç bela internete erişim sağlayarak iyi olduğunu duyurdu.

“Her şey şimdilik kontrol altında”

İnstagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Dinçöz, durumu şu ifadelerle anlattı:

“Saatlerdir bizden haber alamayan ailemiz, sevenlerimizin ve değerli basın mensubu arkadaşlarımıza Moskova’daki durumunuz ile ilgili geçte olsa bilgi vermek isterim. Eşim, makyözüm, asistanım ve ben cumartesi sabah erkenden Moskova’ya uçtuk. Aylar önceden Moskova’da bu gece sahneye çıkmak için anlaşılması yapılan düğün için otele geçerken darbe girişimi olduğunu öğrendik. Tüm gün internet erişimi ve telefon kullanımı kapalı olduğundan, otelde iptal edilmeyen düğün için hazırlıkları yaptık ve akşam saati sahne aldıktan sonra tekrar otele geçtik.

Saatlerdir dünya ile herhangi bir iletişim kuramadık. En son internet erişimi için satın aldığımız bir app üzerinden İnstagram’ı kurup sayfama erişim sağlayabildik. Şu anda kısa sürelide olsa bir iletişim yolu bulduk. Bu mesajı iyi olduğumuzu duyurmak adına yayınlıyorum. Bir aksilik olmazsa yarın gece 21.00 uçağıyla İstanbul’a dönmüş olacağız. Bizi merak etmeyin. Her şey şimdilik kontrol altında. Ama bu arada olaylar henüz dinmedi.”