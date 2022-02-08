Ünlü komedyen Pete Davidson, People TV programının sunucusu Kay Adams ile yakında yayınlanacak olan reklam filmi ve günlerini nasıl geçirdiği hakkında konuştu. Sosyetik güzel Kardashian ile ilişkilerine hız kesmeden devam eden Davidson, programında sevgilisinden bahsetmeyi de ihmal etmedi.

İlişkilerini açık bir şekilde doğrulayan 28 yaşındaki komedyen, “İşim olmayan zamanları kız arkadaşımla ve arkadaşlarımla evde geçiriyorum. İş dışında çok fazla bir şey yapmıyorum” şeklinde konuştu.

Davidson, günlük yaşantısında sosyal medya kullanmadığını, genellikle arabasıyla dolaşmaktan zevk aldığını ve zamanının büyük bir bölümünü setlerde geçirdiğini söyledi.