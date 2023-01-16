Perihan Savaş‘ın oğlu Savaş Zafer, uzun bir süredir birlikte olduğu dijital içerik üreticisi Melis Ketenci’yle 2021 yılının kasım ayında evlenme kararı almış, Mayıs 2022’de nişanlanmıştı.

Önümüzdeki günlerde dünyaevine girmeyi planlayan çift, dün akşam kına gecesi yaptı. Adetler gereği kına yakılan gelini Ketenci’ye, cumhuriyet altını takan Perihan Savaş’ın keyifli anları da kameralara yansıdı. Geceden eğlenceli anları paylaşan Melis Ketenci’yi Perihan Savaş da takip etti.

Oğlunun düğünü için heyecanlı ve mutlu olan Perihan Savaş, mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmiyor.

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