Kapadokya, doğanın ve tarihin el ele verdiği, adeta başka bir dünyaya açılan kapı gibi hissettiren eşsiz bir bölge. Efsanelere göre perilerin yaşam alanı olan bu masalsı yere bizler “Küçük Filozoflar Kampta” olarak hafızalarımızdaki sihirli değneklerle dokunuyor ve birlikte etkileyici anılar biriktiriyoruz…

Nerdeyse tüm dünya insanlarının görülecek yerler listesinde bulunan bu masalsı yer 1985’ten beri UNESCO Dünya Kültür Mirasları Listesi’nde. Bundan yaklaşık 60 milyon yıl önce, Erciyes Dağı, Güllü Dağı ve Hasan Dağı’nın yarattığı volkanik arazinin küllü ve yumuşak tabakasının, milyonlarca yıl boyunca rüzgar ve yağmur suları ile aşınması ile peri bacası adı verilen oluşumlar insanları da konuk etmiş.

Bölgedeki yeraltı şehirleri, mağaralar, peri bacaları ve anlatılmayacak yaşanacak birçok şeyi Küçük Filozoflar Kampta farkıyla birlikte deneyimleyebiliriz.