Netflix Türkiye yapımı olan “Pera Palas’ta Gece Yarısı” dizisinin Türkiye sıralaması yayınlandı.

“Pera Palas’ta Gece Yarısı” dizisinin yayınlanmasının ardından bir çok tartışma da beraberinde geldi.

Başrollerini Hazal Kaya, Selahattin Paşalı, Tansu Biçer, Engin Hepileri ve Yasemin Szawlowski oynadığı “Pera Palas’ta Gece Yarısı” dizisinin Türkiye sıralaması açıklandı. Dizi, Türkiye’de en çok izlenen dizi sıralamasında lider oldu.

Hazal Kaya 1. olmasını instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “hayda” ifadesini kullanarak kutladı.

İşte o sıralama: