“Ve Şimdi İyi Haberler” İstanbul Pera Müzesi’nde 7 Ağustos’a kadar ziyaretçilerine kapısını açacak.

Pek çok açıdan dikkate değer bir sergi olan “Ve Şimdi İyi Haberler” Annette-Peter Nobel çiftinin imzasını taşıyor. İnsan hakları ve basın özgürlüğü davalarıyla tanınan avukat Peter Nobel’in basına olan ilgisi buradan kaynaklanıyor.

Sergide, düşünsel bir başlangıç noktası olarak gazeteden yola çıkan, metin ve haber ilişkisine, fotoğrafın bulunmasının toplumu nasıl şekillendirdiğine ve totaliter sistemlerin kitle iletişim araçları üzerindeki güçlü etkisine odaklanan eserler, koleksiyonerleri tarafından Basın Sanatı (Press Art) olarak adlandırılıyor. İlham veren sergi bu anlamda hafızalarımızı da harekete geçiriyor.