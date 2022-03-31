2022 Oscar ödülleri, her ne kadar Will Smith’in tokat hadisesiyle gölgelense de kırmızı halıda boy gösteren ünlü isimler, Hollywood ihtişamını tercih ettikleri tasarımlarla en iyi şekilde yansıtmayı başardı.

Gecede Paralel Anneler filmiyle En İyi Kadın Oyuncu ödülü adaylığı olan oyuncu Penelope Cruz, Being the Ricardos filmiyle En İyi Erkek Oyuncu ödülüne aday olan eşi Javier Bardem ile kırmızı halıya katıldı.

İspanyol oyuncu, kırmızı halıda marka elçisi olduğu Chanel tasarımı siyah bir elbise tercih etti.

Boyun kısmındaki detaylarıyla öne çıkan bu halter kesim elbisenin yapımın tam olarak 680 saat sürdüğü ortaya çıktı. 2020 Sonbahar/Kış Haute Coute koleksiyonundan ilhamla tasarlanan elbisede 8 bini aşkın işleme detayı yer alıyor. Yıldız, görünümünü Chanel imzalı topuklu ayakkabılar ve mücevherler ile tamamladı.