Pelin Öztekin’den duygusal paylaşım: Çok özledim be çok!

Usta oyuncu Rasim Öztekin, geçtiğimiz mart ayında kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi görürken hayatını kaybetmişti. Öztekin’in ani ölümüne en çok ailesi üzülürken sevenleri de yasa boğulmuştu. Geçtiğimiz gün usta oyuncunun kızı Pelin Öztekin sosyal medyadan yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.

Instagram hesabından çocukluğuna ait bir videoyu paylaşan Öztekin, babasına duyduğu özlemi şu kelimelerle ifade etti;

Bazı mesajlar var hala dönüp bakamadığım, okuyup, cevap veremediğim ama yine de silemediğim.

Bugün, tam şuan o mesajlardan biriyle istemsizce bakıştık. Nedensizce mesaja bastım ve karşıma bu video çıktı. Ferruh abi çekmiş, sanırım 4 veya 5 yaşımdayım. Bazı hatıralar vardır gelip kalbinize oturur ya, oturdu!

Annemin güzelliği ve Babamdan aldığım belki de ilk oyunculuk dersim.🙏🏼 Videodan çıkamıyorum, “Keşke hep çocuk kalsak” lafını hiç bu kadar derinimde hissetmemiştim. Çok Özledim be ÇOK! ♥️