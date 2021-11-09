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Göğüsleri hakkında gelen eleştirilere Hande Sarıoğlu’dan sert yanıt: Parasını verdim, istediğim gibi dekoltesini giyerim
Magazin

Göğüsleri hakkında gelen eleştirilere Hande Sarıoğlu’dan sert yanıt: Parasını verdim,

Pelin Öztekin’den duygusal paylaşım: Çok özledim be çok!
Magazin

Pelin Öztekin’den duygusal paylaşım: Çok özledim be çok!

Simon Baker sevgilisi Laura May Gibbs’den sürpriz bir kararla ayrıldı
Magazin

Simon Baker sevgilisi Laura May Gibbs’den sürpriz bir kararla ayrıldı

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