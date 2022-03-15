Babası Rasim Öztekin gibi fanatik Galatasaraylı olan Pelin Öztekin, 23 Ocak’ta bir arkadaşıyla Galatasaray-Trabzonspor maçını seyretmeye gitti. Locada maçı izlediği esnada Osman A., Pelin Öztekin’in arkadaşı Kerem Argüden‘e “Sen nasıl Galatasaraylısın, hiç sevinmiyorsun” diyerek laf attı. Sözlü tartışma yaşanırken Osman A., Pelin Öztekin ve Kerem Argüden’in bulunduğu locayı bastı. İddiaya göre, Pelin Öztekin, Osman A. tarafından sözlü şiddete maruz kaldı. Araya güvenliklerin girdiği olay karakola taşındı. Yaşanan tartışma sonrası ünlü oyuncu Öztekin, Osman A.’dan şikayetçi oldu. Sabah’tan Dilek Yaman Demir’in haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.