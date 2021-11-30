Pelin Öztekin uzun süren yalnızlığını iş adamı Alican Tabak ile son vermişti. Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 31 yaşına basan sevgilisi için sürpriz bir doğum günü kutlaması organize etti.

Alican Tabak’a Kadıköy’de bir mekanda yakın arkadaşlarınında olduğu bir kutlama organize etmişti. Doğum günü için sevgilisine özel br pasta tasarımı yaptıran Pelin Öztekin “Tam hayal ettiğim gibi oldu” ifadelerini kullandı. Doğum günü partisinden anı bırakmayı ihmal etmeyen çift sosyal medyalarında o anları yayınladı.

Doğum gününden kareler;