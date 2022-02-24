Güzel oyuncu Pelin Öztekin babası Rasim Öztekin’in 11 Mart’ta vizyona girecek olan ‘Dijital Esaret’ filmi hakkında konuştu.Öztekin, “Evet, babam vefat etmeden önce son bir filmde oynamıştı. Hatta şöyle ki; benim de o tarihlerde filmim gösterime girecek. Babam ile gişede kapışacağız!” dedi.

Habertürk’ten Tolga Aslan’ın haberine göre; Pelin Öztekin (34), önceki akşam Cihangir’deki bir mekanda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarını kırmayıp, kafeden çıkan Öztekin, açıklamalarda bulundu.

“Babam ile gişede kapışacağız!”

Muhabirlerin, “Babanız rahmetli Rasim Öztekin’in filmi ‘Dijital Esaret’, 11 Mart’ta gösterime girecek. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna yanıt veren ünlü oyuncu, “Evet, babam vefat etmeden önce son bir filmde oynamıştı. Ben izleyemedim hiç sahnelerini henüz. Çok değişik bir duygu olacak benim için de. Hatta şöyle ki; benim de o tarihlerde filmim gösterime girecek. Babam ile gişede kapışacağız! İnşallah o geçer beni. Babam bu sefer filmini gökyüzünde izleyecek, benim için de değişik bir durum.” şeklinde konuştu.

“Kiloluyken rol seçme gibi bir durumum yoktu”

2014 yılında 156 kiloyken mide küçültme ameliyatı olan Pelin Öztekin’e, son dönemde yapılan, “Kilolulara başrol ve istediği rol verilmiyor.” yorumları hatırlatıldı.

Konuyla ilgili konuşan Öztekin, “Ben kiloluydum, daha komik roller geliyordu bana. Belliydi hangi rollerin geleceği ama zayıflayınca ‘fettan’, ‘sinirli yenge’ modeli gibi değişik roller gelmeye başladı. Önceden rol seçme gibi bir durumum yoktu ama kilo verdikten sonra rol seçme durumu oldu bende de.” ifadelerini kullandı.

“İşsiz kaldım!”

Basın mensuplarınıni “Kiloluyken ve zayıflama sürecinde teklifler gelmeye devam ediyor muydu?” sorusununu da cevaplayan oyuncu, “Kilo verme sürecinde hiç teklif gelmedi, işsiz kaldım. Kilo vermeye başlayınca kalıbın dışına çıktım ve böylelikle farklı roller gelmeye başladı.” açıklamasını yaptı.