Habertürk’ten Onur Aydın’ın yaptığı habere göre; Bayram tatilini Bodrum, Yalıkavak’ta geçiren oyuncu Pelin Karahan, geçtiğimiz gün Marina’da yürüyüş yaparken görüntülendi.

Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakmayan 37 yaşındaki oyuncu, “Çocuklar için geldik. Çok yoğun bir tempodan çıktığımız için böyle dinlenmeye ihtiyacım vardı.” dedi.

Konuşmasına devam eden Karahan, “Bedri Bey de burada çocuklarla evde. Ben de yürüyüşe çıktım. Spor yapmaktan keyif alıyorum.” ifadelerini kullandı.

Kilo verdiğini belirten ünlü oyuncu, sonrasında konuşmasına şu sözlerle devam etti:

11 kilo verdim, hala da devam ediyorum. Çok yoğun bir çalışma tempom olduğu için artık kendi gidiyor. Sağlıklı olduğum için sorun yok. Beni uzun süredir görmeyen arkadaşlarım şaşırıyor, ‘Sana ne olmuş böyle!’ diyorlar.

Rol aldığı ‘Şaşırt Beni’ isimli tiyatro oyunu hakkında konuşan Pelin Karahan, “Tiyatrodayım, biletler de güzel satılıyor. Tiyatro daha keyifli. Komedi çok güzel, çok eğleniyorum. Sahnede hata yapma lüksün yok o yüzden çok çalışmak gerekiyor.” ifadelerini kullandı.