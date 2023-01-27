Ünlü oyuncu Pelin Karahan, önceki gün Vadistanbul’daydı. Oğulları Ali Demir, Can Eyüp ve kız kardeşi Eylül ile beraber eğlence merkezinde keyifli vakit geçiren Karahan, kendilerini görüntüleyen muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmedi.

Çocukları ve kardeşiyle kameralara poz veren güzel oyuncu, yeni projesi hakkında açıklamada bulundu. Pelin Karahan, “TRT’nin dijital platform için ‘Şebeke’ isimli yeni bir projesi olacak. Çok güzel, çok enteresan bir dizi bizleri bekliyor. Şu an detay veremiyorum” dedi.