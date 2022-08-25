“Kavak Yelleri” dizisindeki “Aslı” rolüyle hem oyunculuğuyla dikkat çeken hem de adını geniş kitlelere duyuran Pelin Karahan, yıllar içerisinde ekranlarda yerini almaya devam etti. Güzel oyuncu, Sosyal medya hesabını da aktif bir şekilde kullanmakta.

Pelin Karahan, göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Güzelliğinin yanı sıra fiziğiyle de dikkat çeken güzel oyuncu, takipçilerinden tam not aldı. Karahan, son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla magazin gündeminde adından sık sık söz ettiriyor.

İşte Karahan’ın sosyal medya pozları…

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