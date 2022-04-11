Dilek Yaman Demir’in haberine göre, oyuncu, tarihçi ve şair Pelin Batu, 2018 yılında nikah masasına oturduğu Dr. Macit Bitargil ile zor günler yaşıyor. Macit Bitargil ile evliliğinde anlaşmazlıklar yaşayan ve bir çocukları olan Pelin Batu, eşi Bitargil’in çocuklarının yanında kendisine küfür ve darp girişimleri sonrası İstanbul Aile Mahkemesine başvurarak eşi Bitargil hakkında koruma kararı aldırdı. Pelin Batu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına eşini ihbar ederken “Madem boşanmak istiyorsun çık git. En eski Hristiyan soyundan 30 tane adam var. Bu çocuk son temsilci. Sana bırakamam” gibi sözlerle kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia etti.

Eşinin tehditlerle babalık görevini kötüye kullandığını öne süre ünlü oyuncu Batu, “Seni ve aileni rezil edeceğim. Tüm Türkiye görecek nasıl insanlar olduğunuzu” sözleriyle tehditlere devam edildiğini bildirdi. Pelin Batu, koruma kararına rağmen kendisine mesaj atan eşi Macit Bitargil’in tazyik hapsine çarptırılmasını istedi.