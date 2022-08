Armağan Çağlayan’ın sunuculuğunu yaptığı ‘Normalleştiremediklerimizden misiniz?’ programının bu haftaki konuğu Pelin Batu oldu. Bir süredir Amerika’da yaşadığını belirten Batu, konu ekonomiye geldiğinde, her şeyi 10 ile çarparken 18 ile çarpmaya başladığını söyleyerek “Bir senedir Amerika’daydım sürekli her şeyi 10 ile çarparak yaşarken çok ağırıma gidiyordu şimdi 18! Hayatımda ilk defa kendimi çok fakir ve her yerde zorluk çeken güruha dönüştük” dedi.

