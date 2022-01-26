Oyuncu Pelin Akil önceki gün sosyal medyada viral olan bir akım için mayoyla kendisini karın içine bırakmıştı.

Beş yıl önce evlendiği oyuncu Anıl Altan ile renkli paylaşımlar yapan Pelin Akil koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Pelin Akil kötü haberi, “Hızlı testim negatif, PCR testim pozitif” takipçileri ile paylaştı.

“PCR testim pozitif”

Güzel oyuncu durumu ağırlaşınca hastaneye giderek test yaptırdı. Akil, koronavirüse yakalandığını duyurdu. İkiz kızları bulunan oyuncu, “Biraz önce ben de elendim a dostlar. Hızlı testim negatif, PCR testim pozitif. Umarım kızçelerime bir şey olmaz” ifadelerini kullandı.