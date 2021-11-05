Pelin Akil yıllar sonra açıkladı!

Ünlü oyuncu Pelin Akil, katıldığı etkinlikte yıllar sonra çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bir kozmetik markasının etkinliğine katılan başarılı oyuncu, toplumdaki güzellik baskısı hakkında konuştu. Kendisinin de ergenlik çağında bu tür zorbalıklara maruz kaldığını anlatan Pelin Akil, “Ergenliğimde, özellikle kilolarımla ilgili dalga geçilmeye, aşağılanmaya maruz kalan bir kızdım. ‘Şişman’ diye seslenenlerin suratları, kinleri, zorbalıkları dün gibi aklımda” dedi. Şu anda bu tip baskıların sosyal medya üzerinden devam ettiğini anlatan Akil, “Tek tip bir güzel algısı var” dedi.

2 yıl önce ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucağına alan Akil, sosyal medyada maruz kaldığı baskıları şu sözlerle anlattı: “Üstelik çocuklarım konusunda bile öyle ilginç baskılar var ki. Kıyafetlerinin renginden, saçlarının neden tokasız, dağınık olduğuna kadar… Ben çocuklarıma hiçbir şeyi dayatmıyorum ve dayatmayacağım. Şimdi ve ileride her türlü tercihlerinde yanlarında olacağım” dedi.