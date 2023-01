2016 yılında kendisi gibi oyuncu Anıl Altan ile dünyaevine giren ve evliliklerinden iki kızı olan Pelin Akil, trafikte yalnız başına aracındayken kağıt mendil satan bir çocuğun kendisine küfürler ettiğini söyleyerek başından geçenleri çektiği bir video ile anlattı.

36 yaşındaki oyuncu, yayınladığı videoda şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul artık her şeyi çok zorlaştırıyor. Biraz önce Beşiktaş Stadı’nın orada peçete satan bir çocuk, nasıl satıyor biliyor musunuz? Para versene. İğrenç konuşarak, nasıl küfür ediyor biliyor musunuz? Anneme, babama, sülaleme küfür ederek alsana şunu alsana diye cama vuruyor. Mezara mı götüreceksin lan?’ falan diyor, nakit param yok, olsa da senin gibi konuşan bi çocuğa vermek ne içimden gelir. O kadar üzüldüm ki. Nerede yaşıyoruz, neden böyle bu insanlar. Telefonu elime aldım polisi arayacağım dedim. ‘Ara ara’ diyor, o kadar rahat ki. İstersen çağır polisi diyor. İstanbul’da adımını attığın an sokağa, moralin bozulacak yani. Nasıl bu hale geldik, gerçekten üzücü. İstanbul’da adımını attığın an sokağa, moralin bozulacak yani. Çok üzülüyorum, nasıl bu hale geldik? Gerçekten üzücü.”