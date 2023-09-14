Önceki gün City’s Nişantaşı çıkışında görüntülenen ünlü oyuncu Pelin Akil, yeni projesi hakkında “Şu an bir şey söyleyemiyorum ama beni gerçek anlamda gururlandıracak, çok heyecanlandıran bir proje. Bahsederken bile gözlerimi dolduran bir proje. O kadar söyleyebilirim. Gelişme oldukça size bilgi veririz” şeklinde konuştu.

Bu yaz eşi Anıl Altan ve kızları ile birlikte Göcek’te tekne tatiline çıkan ünlü isim, “Daha sonra Mikanos’a gittik, o yolculuk bizi yordu. Aktarmalı yolculuk olduğu için çocuklar yoruldu ama sonra dolu dolu tatilin keyfini çıkarttık” dedi.