Başarılı oyuncu ve iki çocuk annesi Pelin Akil, oyunculuğunun yanında sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.İkiz kızları ve eşiyle eğlenceli anlarını instagram hesabından sık sık paylaşan oyuncu, bu sefer de sosyal medyada viral olan bir akımı yaptı.

Güzel oyuncu Pelin Akil de mayosunu giyerek bahçeye çıktı ve soğuk havaya aldırış etmeden önce kendisini karın içine bıraktı sonra da dans etti.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Pelin Akil ALTAN (@pelinakil)’in paylaştığı bir gönderi

O anları 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan oyuncu, “Uzun zamandır yapmak istediğim. Challenge? Or Zatüre?” notunu yazdı.