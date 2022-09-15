‘Arka Sıradakiler’ dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve 2016 yılında dünyaevine giren Pelin Akil ile Anıl Altan, geçtiğimiz gün marka elçisi oldukları bir firmanın düzenlediği etkinliğe katıldı. Birlikte kameralara poz veren çift, gazetecilerin “Çocuklara olan ilginiz çok beğeniliyor” yorumu üzerine, “Bazı babalar mesaj atıyor, ‘Bu kadar ilgi göstermeyin, hanımdan fırça yiyoruz’ yazıyorlar. Biz ailemizle zaman geçirmekten keyif alıyoruz” dedi.

Yoğun bir iş temposuna girdiğini söyleyen Akil, yeni dizisi hakkında “Ben Bu Cihana Sığmazsam, 20 Eylül’de izleyiciyle buluşacak. Hepsi üst üste geldi, tam da o gün Broadway’de müzikal gösterimiz var” şeklinde konuştu.