Şimdilerde ‘Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’ dizisinde rol alan Pelin Akil, ‘Film Gibi Hayatlar’ programının bu haftaki konuğu oldu.

Anıl Altan ile evliliğinden ikizleri dünyaya gelen Pelin Akil, doktoru haberi verdiğinde yaşadıklarını da ilk kez anlattı. Akil, şunları söyledi:

“İkiz sahibi olmak inanılmaz bir şey. İkiz çocuklarımızın olacağını çok geç öğrendik, tek biliyorduk. O öğrendiğimiz anı çok net hatırlıyorum. Doktor monitöre bakakalmıştı. Suratı düştü, morali bozuldu. Anıl’la birbirimize bakıyoruz. ‘Herhalde kötü bir şey söyleyecek’ diye düşündük. Sonunda ‘İkiziniz olacak’ dedi. Anıl da ikiz, çok mutlu olduk.”

“İkiz çocuk sahibi olmak çok zor ve çok emek isteyen bir şey. İlk başlarda anlamadık. Ama sonra ‘Allah’tan ikiz oldu’ diyoruz. İki tane kız çocuğum olması beni motive ediyor, bundan dolayı mutlu hissediyorum. En çok istediğim şey, ayakları üzerinde durmaları. En dikkat ettiğim ve özendiğim, güçlü ayakları üzerinde duran, iki tane kızım olsun. Kimseye ihtiyaçları olmadan. İkisi birbirinin elini tutarak hangi konuda hevesleri, yetenekleri varsa, neyde mutlu olacaklarsa onu yapmaları.”