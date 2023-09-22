Cumhuriyetin ilanından bir gün öncesinde Çankaya Köşkü’nde yaşananları konu edinen ‘Son Akşam Yemeği’ filminin galası geçtiğimiz akşam Sefaköy’de gerçekleşti. Yapımda ‘Latife Hanım’ı canlandıran Pelin Akil, filmin basın toplantısında gözyaşlarına hakim olamadı.

Ünlü oyuncu, konuşmasında “Çok gururlu ve heyecanlıyım. Latife Hanım çok oynanmış ama ben hiçbirini bilerek izlemedim. Onunla ilgili başka şeyler hissedip, onu yaşamaya çalışacağım. Çekimlerde kendimi o dönemdeymiş gibi hissettim” ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıran Onur Tuna ise “Teklif aldığımda çok heyecanlandım. Bu film Türk milletinin egemenliğini, hakimiyetini ve mücadelesini anlatıyor. Çok güzel bir kadro ve ekip ile güzel bir film olacağına inanıyorum” dedi.

Tatil için yurt dışına çıkacağını açıklayan akil, “Bu sene çok tatil yapamadım, bu projeden sonra yurt dışına gideceğim. Bilmediğim sokaklara girip adres soruyorum. Kendimi dinliyorum, çok iyi geliyor bana” şeklinde konuştu.

Ailesi ile ilgili ise oyuncu, “Çocuklar da gayet iyiler. Ben ileride mesleklerine karışmayacağım ama babaları tenis oyuncusu olmalarını istiyor” dedi.