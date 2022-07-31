Sosyal medyayı bir hayli aktif kullanan oyuncu Pelin Akil ve eşi Anıl Altan, ikiz kızlarının eğlenceli anlarını sık sık paylaşıyor ancak çift bu kez, tüm ebeveynlere çağrıda bulunarak bir hikaye kitabında geçen cümlelere dikkat çekti.

Pelin Akil, Instagram’da story olarak paylaştığı söz konusu hikaye kitabı ve diğer çocuk kitaplarının önce aileler tarafından incelenmesi gerektiğini söyledi. Akil, Kırmızı Başlıklı Kız, Pinokyo gibi masal kahramanlarının yer aldığı kitapta, çocuklar için tehlikeli olan kelimeleri göstererek örnekler verdi.

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