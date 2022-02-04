Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenecek olan ‘Kış Olimpiyat Oyunları’ öncesi koronavirüs önlemleri kapsamında olimpiyat meşalesi, az sayıda kişi tarafından belirli noktalarda elden ele taşındı. Bunlar yarışmaların düzenleneceği Pekin merkezi, Yangçing ve Cangciakou bölgeleri olmak üzere 11 noktada gerçekleşti.

Meşaleyi taşıyan sporcuların arasında ünlü aktör Jackie Chan’de yer aldı. 67 yaşındaki yıldız oyuncu, muhabirlerle yaptığı konuşmada “Bugün benim için gurur verici bir gün. Bir Hong Konglu olarak olimpiyat ateşini taşımak bani gururlandırdı” ifadelerini kullandı.

Pekin 2022 Olimpiyat Oyunları, Pekin’deki Kuş Yuvası Stadyumunda gerçekleşecek olan açılış töreniyle başlayacak. Kayakta 6, buz pateninde 1 sporcu olmak üzere yarışmalarda, ülkemizi 7 sporcu temsil edecek.