Peki Zeki Müren De Bizi Duyacak Mı?

“Elbet bir gün buluşacağız! Bu böyle yarım kalmayacak…“

1956’da aramızdan bedenen ayrılışının ardından nostalji dünyamızın başrolu, Türkiye’nin cinsiyet normlarını yıkan pop duayeni, Dawid Bowie ve Queen gibi batılı pop ikonlarına dahi ilham kaynağı olmuş, Zeki Müren, imajıyla farklı insan topluluklarını tek paydada toplamaya devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Beyza Boyacıoğlu ve Jeff Soyk’un oturduğu proje: “Zeki Müren Hattı”, 2015 yılında bir telesekreter hattı olarak başladığı yolculuğunda Kickstater üzerinden başlattığı destek fonuyla belgeselleştirmeyi hedefliyor.

1990’ların 900lü hatlarına selam veren proje, kısa zamanda ilgi odağı oluyor. Hattın aktif bırakıldığı birkaç aylık süre içerisinde, O’na ve özlem duyulan nostaljiye bırakılan sesli mesajlar toplanıyor. Totalde ise Zeki Müren’e dair interaktif bir web belgeseli çıkıyor.

Projenin önündeki engellerden olan telif hakkı masrafları, web sitesi maliyetleri ve hukuki harcamalar… Proje Kickstarter’ın “Projects We Love” listesine seçildi ve güncel olarak %60’ın üzerinde fonlandı.

Sanat Güneşi’nin doğum günü 6 Aralık’ta yayına sunulması planlanan projenin, kalan yüzdesinin tamamlanması temennisiyle…

“Canım, birtanem, kıymetli dostlarımız, aziz followerlarımız! Zeki Müren Hattı’nı halka açmamız çok yakın… ama desteğinize ihtiyacımız var. Gelin Kickstarter fonlama kampanyamızı elden ele yayalım ve projeyi imece usulü hayata geçirelim.”

Peki Zeki Müren de bizi duyacak mı?…