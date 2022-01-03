Final sezonuyla BBC ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan “Peaky Blinders” dizisinin altıncı ve final sezonundan ilk fragman yayınlandı.

Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngiltere’nin Birmingham kentinde, Peaky Blinders adlı çeteyi konu alan, Dizinin ana karakterleri olan Tommy Shelby, Arthur Shelby, Michael Gray ve Ada Thorne, aynı oyuncuların hayat vermesi ile yeni sezonda da yer alacak. Nisan 2021 tarihinde ölen oyuncu Helen McCrory’nin canlandırdığı Polly Gray karakteri de final sezonunda dizide devam edecek ancak nasıl bir düzenleme yapılacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yeni sezonda kesin olarak yer alacak Lizzie Shelby, Finn Shelby, Johnny Dogs, Isaiah ve Illy Grade gibi karakterlerin yanı sıra “Black Mirror” dizisi ile tanınan oyuncular Conrad Khan ve Amber Anderson ile “Animal Kingdom” dizisinde rol alan oyuncu James Frecheville, 6. sezonda yeni karakterlere hayat verecek.

Dizinin altıncı ve final sezonundan ilk fragmanı;