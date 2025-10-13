TRT 1’de yayınlanan, yapımını TIMS&B Productions, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, yönetmenliğini Burak Arlıel’in yaptığı, milyonları ekran başına kilitleyen ‘Teşkilat’ yine reyting listesinde ilk sıraya oturdu.

Teşkilat 152’inci bölümüyle Total’de 7.27 izlenme oranı (reyting) 21.45 izlenme payı (share), AB’de 5.73 izlenme oranı (reyting) 19.68 izlenme payı (share) ve ABC1’de 7.18 izlenme oranı (reyting) 20.76 izlenme payı (share) alarak pazar akşamı ekrana gelen ilk yüz program arasında birinci oldu.