TV8’de yayınlanan ‘Survivor Ekstra’nın yorumcularından Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur’un, yaşamını yitiren Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan’la ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Konuya ilişkin Survivor Ekstra sunucusu Furkan Dede’den de önceki akşam bir açıklama geldi.

Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan’ın ölümü Acun Ilıcalı’yı derinden sarstı. Ekip, Kazan’ın ölümünün şokunu atlatamazken; Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur’un Twitter’dan yaptığı paylaşım gündem oldu. Matur’un paylaşımının, Ilıcalı’nın hayatını kaybeden sağ kolu Alpay Kazan’ı hedef aldığı ileri sürüldü.

Kurretülayn Matur, “Hayatımdaki herkesi affettim. Bir seni affedemedim” dediği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

”Hayat böyle bir şey işte. Bugün varsın, yarın yoksun. Kimsenin hayatını değiştirecek kadar hakkına girmeden, üzmeden, kırmadan yaşamalı insan. Hayatımdaki herkesi affettim, bir seni affedemedim. İki dudağım arasından çıkmıyor ‘Helal olsun.’ Acım, öfkem, kırgınlığım geçmiyor.”

Paylaşım Acun IIlıcalı’yı kızdırdı

Matur, kısa süre içerisinde bu paylaşımını sildi. Ancak söz konusu paylaşımın ardından Semih Öztürk’ün programa çıkmaması söylentileri beraberinde getirdi. Öztürk’ün programda yer almayışının sebebinin Matur’un paylaşımı olduğu iddia edildi.

Furkan Dede’den açıklama geldi

Semih Öztürk’ün bu paylaşım sonrası kovulduğu konuşulurken haberi Survivor Ekstra sunucusu Furkan Dede verdi.

Dede, programın 12 Mart akşamı yayınlanan bölümünde Semih Öztürk’ün kadrodan çıkartıldığını “Semih Öztürk bazı yaşanan özel sebeplerden ötürü bu sezonda bizimle birlikte olamayacak” ifadesiyle duyurdu.