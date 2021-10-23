Paul Walker’ın Kızı Evlendi! Gelini Damada Vin Diesel Teslim Etti

Trafik kazasında hayatını kaybeden Paul Walker’ın kızı Meadow Walker evlendi. Onu damada, Paul Walker’ın Hızlı ve Öfkeli filmindeki rol arkadaşı Vin Diesel teslim etti.

22 yaşındaki Meadow Walker, düğününde çekilen fotoğraf ve videoları sosyal medya hesabından paylaştı.

Vin Diesel vaftiz babası

Meadow Walker, vaftiz babası Vin Diesel ile oldukça yakın bir ilişkiye sahip. Babasının ölümünden sonra Meadow Walker’a çok destek olan Vin Diesel, geçmiş ropörtajlarında konuyla ilgili açıklamada bulunmuştu. Exrta’ya konuşan Diesel, “Babalar Günü’nde beni arayıp kutlayan ilk kişi her zaman Meadow olmuştur” demişti. Meadow’a karşı fazlasıyla korumacı olduğunu ifade eden Diesel, “Onu çocuklarımdan biri olarak görmek dünyadaki en güzel şeylerden biri” ifadelerini kullanmıştı.

Babasının arkadaşları yalnız bırakmadı

Babasını trajik bir trafik kazası sonucunda küçük yaşta kaybeden Meadow Walker, üç ay önce sosyal medyadan Louis Thornton Allan ile gerçekleştirdiği nişanı duyurmuştu. Düğüne gelen isimler arasında, Hızlı Ve Öfkeli filminin bir başka yıldızı Jordana Brewster da vardı.