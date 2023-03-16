‘Aftersun’daki başarısıyla adından söz ettiren Paul Mescal, ‘Sherlock’ ve ‘Fleabag’ dizilerinin yıldızı Andrew Scott ile ‘Strangers’ filminde başrolleri paylaşacak.

Yönetmenliğini Andrew Haigh’in üstleneceği yapımın hikayesi, Taichi Yamada’nın 1987 tarihli aynı adlı romanına dayanıyor. Film, günümüz Londra’sında neredeyse bomboş bir evde yaşayan senarist Adam’ın gizemli komşusu Harry ile karşılaştıktan sonra başından geçenleri anlatıyor. Adam, Harry ile yakınlaşmaya başladıkça bir güç onu çocukluk evine doğru çekiyor. Burada ölmüş olan anne ve babasının hala yaşadıklarını ve 30 yıl önce öldükleri günkü yaşında göründüklerini keşfediyor.

Ekim 2022’de çekimleri tamamlanan filmde Andrew Scott, Adam’a, Paul Mescal ise Harry karakterine hayat verecek. Mescal’ın söylediklerine göre Strangers, 2023 yılının sonuna doğru izleyici ile buluşacak.