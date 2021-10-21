Pastırma Sıcaklarında İstanbul’da Gidilecek Yerler?
Resim Müzesi – Dolmabahçe Sarayı
Milli saraylarımızın içerisinde yer alan müzede bir çok usta ressamın sanat eserlerini keşfedebilir. Limonlu Kış bahçesinde kahvenizi keyifle yudumlayabilirsiniz.
Kemerburgaz Kent Ormanı
Eyüp İlçesine bağlı bu yaşam ormanında bir çok aktivite yapabilir, aileniz ve sevdikleriniz vakit geçirirken göl manzarasında gün batımını izleyebilirsiniz. İçerisindeki kocaman atlı karıncaya binip, çocuklar gibi şen olabilirsiniz…
Maslak Kasırları
Sarıyer’de yer alan bu kasır II. Abdülhamid’in şehzadelik yıllarını geçirdiği yerdir. Evin içi müze olarak hizmet vermekte ve Tropik bitkiler ve kuşlarla dolu bir kış bahçesi yer almakta.
Ihlamur Kasrı
Beşiktaş’ın göbeğinde yer alan bu kasır, hem sonbaharda, hem de ilkbaharda fotoğraf çekilmeyi seven tutkunların uğrak yeri.
Fethi Paşa Korusu
Boğazın eşsiz manzarasını ister içerisindeki sosyal tesiste, isterseniz de korusunda gezinerek sevdiklerinizle güzel bir zaman geçirebileceğiniz yerdir.
Rahmi Koç Müzesi
Kuşkusuz İstanbul’un en çok ziyaretçi alan müze Koç Müzesidir. Müze Bu aylarda “Dünyadan Bebekler Sergisi’ne de ” ev sahipliği de yapıyor.
Yazı Funda Güneş