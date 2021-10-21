Pastırma Sıcaklarında İstanbul’da Gidilecek Yerler?

Resim Müzesi – Dolmabahçe Sarayı

Milli saraylarımızın içerisinde yer alan müzede bir çok usta ressamın sanat eserlerini keşfedebilir. Limonlu Kış bahçesinde kahvenizi keyifle yudumlayabilirsiniz.



@uuurmann

Kemerburgaz Kent Ormanı

Eyüp İlçesine bağlı bu yaşam ormanında bir çok aktivite yapabilir, aileniz ve sevdikleriniz vakit geçirirken göl manzarasında gün batımını izleyebilirsiniz. İçerisindeki kocaman atlı karıncaya binip, çocuklar gibi şen olabilirsiniz…



@mervekoyuncu_



Maslak Kasırları

Sarıyer’de yer alan bu kasır II. Abdülhamid’in şehzadelik yıllarını geçirdiği yerdir. Evin içi müze olarak hizmet vermekte ve Tropik bitkiler ve kuşlarla dolu bir kış bahçesi yer almakta.



@travelterend



Ihlamur Kasrı

Beşiktaş’ın göbeğinde yer alan bu kasır, hem sonbaharda, hem de ilkbaharda fotoğraf çekilmeyi seven tutkunların uğrak yeri.



@nil2nil

Fethi Paşa Korusu

Boğazın eşsiz manzarasını ister içerisindeki sosyal tesiste, isterseniz de korusunda gezinerek sevdiklerinizle güzel bir zaman geçirebileceğiniz yerdir.



@samidarefle



Rahmi Koç Müzesi

Kuşkusuz İstanbul’un en çok ziyaretçi alan müze Koç Müzesidir. Müze Bu aylarda “Dünyadan Bebekler Sergisi’ne de ” ev sahipliği de yapıyor.



@mvalyosaa

Yazı Funda Güneş