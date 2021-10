Pasif Gelir Nedir?

Sadece arkanıza yaslanıp hiçbir şey yapmadan para kazanabileceğinizi hayal edin. Pasif gelir türü her gün sayısız insanın yaptığı bir şey. Çok az çaba sarf ederek veya hiç çaba harcamadan kazandığınız bu para, pasif gelir olarak bilinir ve sizi finansal bağımsızlığınıza giden yola sokar.

Pasif gelir nedir? ne işe yarar? Pasif gelir yatırımlardan, mülklerden veya benzeri bu tarz işlerden elde edilen paradır. Buradaki amaç, tam zamanlı bir işin günlük zorunluluğu olmadan sabit bir nakit akışını kendinize sağlamanızdır.

Pasif gelir stratejisinin amacı tamamen size uyurken para kazandırmasıdır. Adında “pasif” olmasına rağmen, bu tür bir geliri elde etmek, uzun vadeli nakit akışınızı yaratmak için önceden bir para ve zaman yatırımı gerektiriyor.

Pasif gelir nedir?

Pasif gelir, tam zamanlı bir işten kazanılan nakit gibi aktif gelirin aksine, nakit akışını sürdürmek için çok az veya hiç günlük çaba gerektirmeyen bir nakit akışıdır.

Genel olarak konuştuğumuz zaman, belirli finansal ürünlere yatırım yaparak veya ilk yatırımdan sonra düzenli çalışma olmadan gelir elde etmeye başlayan işletmeler kurarak pasif gelir yaratabilirsiniz, bunu mesela ev satın alıp kiraya vermek olarak da düşünebilirsiniz. Uzmanlar, farklı yatırım geliri biçimlerini pasif olarak görüyor. Mesela, yıl içinde maddi olarak katılmadığınız ticaret veya ticari faaliyetler ya da bir emlak profesyoneli değilseniz, yıl boyunca maddi olarak katılsanız bile kiralama faaliyetleri bunlara örnek olarak gösterilebilir.

Pasif gelirin avantajları

Pasif gelir, finansal bağımsızlığınızın kritik bir unsurudur. Pasif geliri maaşınızdaki parayla karşılaştırınca nedenini zaten anlayabiliyorsunuzdur.

İş geliriniz, her gün yataktan kalkıp işinize gitmenize ve işte size verilen görevleri yerine getirmenize bağlıdır, bu da birçok yönden sınırlıdır; günün saatleriyle, sağlığınızla, yaşınızla, şirketinizin zam ve terfi politikalarıyla ve hatta patronunuzun performansınıza ilişkin bakış açısıyla. Sağlıklı ve çalışabilecek durumda olsanız bile, ne kadar kazanabileceğinizin bir üst sınırı vardır fakat pasif gelirin bu sınırlamaları yoktur. Her yaşta ve her sağlık koşulunda pasif olarak kazanabilirsiniz. Daha büyük bir pasif gelir akışı, maaşınıza daha az bağımlı olmanızı sağlayacaktır ve zamanınızı nasıl harcayacağınızı seçme konusunda size daha fazla özgürlük verecektir. Pasif gelir, emeklilik gibi büyük finansal hedefleri veya borcun geri ödemesi gibi daha küçük hedefleri finanse edebilir.

Pasif gelir elde etmenin en iyi 3 yolu nedir?

1– Geleneksel hisse senedi yatırımları: Saygın bir temettü hissesine yatırım yaptığınızı düşünün ve ardından fazla bir şey yapmanıza gerek kalmıyor, sadece pozisyonunuzu denetleyin ve bu yatırımınızdan uzun yıllar boyunca %2 veya %3 getiri elde edebilirsiniz. Daha yüksek verim peşinde koştukça, iş miktarı artabilir, örneğin; getirileri artırmak için kaldıraç ve diğer agresif taktikleri kullanan yüksek getirili bir gelir fonuna yatırım yapabilirsiniz, muhtemelen piyasa ve ekonomik eğilimlere oldukça duyarlı olacağından, yakından takip etmeniz gereken bir konumdur.

2- Kiralık mülkler: Kira geliri için gayrimenkul sahibi olmak caziptir çünkü mülkü bir ipotekle bankadan kredi ile finanse edebilirsiniz. Ayrıca, mülklerin değeri o kadar da değişken değildir, tuttuğunuz mülkleri emlakçıya vererek gelirinizi daha da pasif gelir konumuna getirebilirsiniz, bunun gibi bir mülk yöneticisi tutmadığınız sürece, bakım ve onarımları koordine edeceksiniz, kiracı sorularını yanıtlayacaksınız ve kiraları tahsil edeceksiniz.

3- Çevrimiçi işletmeler: Nakit sıkıntısı olanlar genellikle sonunda pasif gelir sağlayacak küçük bir işletme kurmaya çalışırlar. Dijital alanda, ürün satan e-ticaret mağazalarından bloglara ve çevrimiçi kurslara kadar birçok çeşitli alan var bu konuda, yeni revaçta olan e-ticaret sistemi ‘dropshipping’ işini de pasif gelir olarak sayabiliriz aslında.

Pasif gelir gerçekten hiç çalışmamak mı?

Pasif gelir çalışmayı gerektirir, ancak, bu işin çoğu başlangıçta yapılır, böylece daha sonra daha az çaba sarf ederek nakit akışının keyfini çıkarabilirsiniz. Gerekli olan iş miktarı, yatırım yapacağınız pasif gelir stratejisine göre değişir.