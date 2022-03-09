Gerçek bir aşk bulmak artık çok zor. Hele ki genç yaşlardaysanız dışarıda ruh ikizinizmiş gibi davranan bir sürü adayla tanışabilirsiniz ama aldanmayın çünkü birçok erkeğin tek amacı sizi yatağa atmak olabilir. Uzaktan bakınca anlaması kolay gibi gözükse de olayın içindeyken bazen insan anlayamıyor ya da anlamak istemiyor. İşin kötü tarafı; bu gibi durumlarda kendimizi kandırmayı tercih etmek, gerçekle yüzleşmekten daha kolayımıza geliyor. Çünkü onu seviyoruz ve davranışlarına detaylıca baktığımızda gerçekle karşılaşmak istemiyoruz.

Emin olun, gerçeklerle yüzleşmek, yanlış bir adamla uzun süre aynı yastığa baş koymaktan çok daha iyidir. Aslında partnerinizin sizi sadece seks için kullanıp kullanmadığını anlamak çok da zor değil. Sadece cinsellik isteyen erkek nasıl davranır?

1. Temas Bağımlısıdır

Sizinle olduğu her an yer farketmeksizin size dokunmak isteyebilir. “Ben temas bağımlısıyım, sana sürekli dokunmak istiyorum” dediğinde bu ilk başlarda cazip gelebilir ama aslında tek amacı cinsellik olabilir. Çünkü gerçekten karşısındakine değer veren bir insan, onu diğer insanların gözü önünde bu konuma sokmak istemez.

2. Kendinizi değerli-önemli hissettirmez

Dürüst olalım bu yazıyı okuyor olmanız bile partnerinizden emin olmadığınızı gösteriyor. Eğer siz ona bu kadar değer veriyorsanız, duygu da besliyorsunuzdur. Biz kadınlar değer verdiğimiz insanların gününün nasıl geçtiğini sormak ve uzun soluklu iletişim halinde olmak isteriz. Bize sarılmasını her şeyin yoluna gireceğini söylemesini isteriz. Maalesef ki bu tip insanlar sizin günlük hayatınızı, duygularınızı merak etmez. Merak ettikleri tek şey iç çamaşırınızın ne renk olduğu ya da adetinizin ne zaman biteceği oluyor. Siz siz olun bu tip insanlardan uzak durun. Kendi değerinizi başkaları değil siz belirleyin.

3. Hiçbir yere davet etmezler

Arkadaşlarının doğum günlerine, eşli iş davetlerine ya da dışardaki buluşmalara davet etmezler, edilseler de gitmezler. Çünkü sizi hayatında o kadar değerli konuma sokmazlar. Sizinle sadece hayatın cinsellikle ilgili kısmını paylaşmak isterler ve yalnızca evde buluşmak isterler. Yemek yemeyi önerdiğinizde eve sipariş edelim dışarısı çok soğuk derse ya da arabada yemeyi tercih ediyorsa inanın bunun sebebi dışarının çok soğuk olması değil. Ya sizinle görünmek istemiyordur ya da yatak arkadaşı olduğunuz için yatak dışı buluşmayı uygun bulmuyordur.

4. İç güzelliğinize değil, dış görünüşünüze bakarlar

Sadece vücudunuz ve güzelliğiniz için size iltifat ediyorsa fiziksel olarak size ilgi duyduğu anlamına geliyor. Gözlerinize değil, dekoltenize bakarlar. Bakmasında tabi ki bir sorun yok. Ancak bu durum gece yarısına kadar aralıksız devam ederse ve siz ona gülerek bir şey anlatırken, o gülmek yerine sandalyede biraz daha dik oturmaya çalışıyorsa o masadan direk kalkın çünkü amacı size değil başka yerlerinize bakmak.

5. Yeterli iletişim kurmazlar

Sizinle gün boyu iletişim halinde olmak istemezler. Mesajlarınıza saatler sonra cevap verir onda da genelde geçiştirir ya da yalan söylerler. Tabi onu eve davet ettiğiniz mesajlar dışında. Çünkü bu konu hakkında mesaj attığınızda anında geri dönerler.