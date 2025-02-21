Osmanlı’nın güzellik sırrı, harem kadınlarının parlak ve pürüzsüz bir cilt elde etmek için kullandıkları Çiğdem Çiçeği ile formüle edilmiş bir dermokozmetik markası olan COSMED, sağlıklı bakımı herkese ulaştırmaya devam ediyor. Tüm cilt tiplerine özel çözümler sunan marka, tüm ürünlerini dünya standartlarında üreterek eczacı ve dermatologların tavsiyeleriyle kullanıcılarına sunuyor.

Hem derinlemesine temizlik hem de yenilenme

Toz formundaki Enzyme Peeling Powder, cildi hassas bir şekilde arındırırken cilt dokusunun yenilenmesine de yardımcı oluyor. Doğal bir enzim olan Papain, cildi ölü deriden nazikçe arındırıp cilt dokusunu yenilerken Allantoin de cildi yatıştırıp nem seviyesini dengeliyor. Ürün, suyla aktive olan toz formu sayesinde cilde nazikçe uygulanırken hassas yapısı sayesinde cildi tahriş etmeden arındırıyor. Cilt bariyerine zarar vermeden ölü deri tabakasını uzaklaştıran peeling, haftada 2-3 defa kullanabiliyor.

Cilt tonunu eşitlerken aydınlık bir görünüm sağlıyor

Brightening Vitamin C Serum, cilt tonunu eşitlerken aydınlık bir cilde sahip olmak isteyenlere özel bir çözüm sunuyor. Cosmed’in bilimsel yaklaşımıyla geliştirilen ürün, soyucu asit içermeyen formülüyle hassas ciltlerin de rahatça kullanabileceği bir içeriğe sahip. Stabilize C vitamini, ciltteki renk eşitsizliklerini azaltmaya yardımcı olan beyaz dut özü ve güneşin yarattığı hassasiyeti azaltan anti-inflamatuar özelliğe sahip Bisabolol gibi bileşenlere sahip olan serum dört mevsim kullanılabiliyor.

Leke görünümünü azaltmak isteyenlere

Cilt tonunu eşitlemek ve leke görünümünü azaltmak isteyenler için geliştirilen All-in-One Discoloration Blend, ciltte beyaz kalıntı bırakmayan LUMISPHERE™ teknolojisiyle cildi UVA ve UVB ışınlarından koruyor. Cilt tonu eşitsizliklerine neden olan melanin sentezini düzenlemeye de yardımcı olan ürün, cildin yapılanmasını desteklerken ciltteki hassasiyeti de yatıştırıyor. Cilt bariyerini güçlendirerek nem kaybını önlemeye katkı sağlayan All-in-One Discoloration Blend, içeriğindeki Alpha Arbutin’le cilt lekelerinin ilerlemesini engellemeye yardımcı oluyor ve daha parlak ve aydınlık bir cilde sahip olunmasını destekliyor.