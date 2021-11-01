Parlak ve canlı bir cilt için: Ünlülerin güzellik sırları

Kamera karşısındaki ünlülerin ciltleri her daim güzel ve canlı gözükür. Pek çok şarkıcı ve oyuncu sahip oldukları güzellik sırlarını uygulayarak olduğundan 15 yaş daha genç gözüküyor. Onların da cildinde siyah lekeler ve sivilceler çıkabiliyor. Peki bunlara rağmen nasıl bu kadar güzel görünüyorlar? İşte ünlülerin güzellik sırlarından birkaçını sizin için derledik.

Bensu Soral

Yüzünü devamlı nemlendiren Bensu Soral cildine, içinde bal, kahve ve limon olan doğal maske tarifleri uyguluyor.

Özge Özpirinççi

Güzel oyuncu Özge Özpirinççi, kantaron yağıyla kendi yaptığı limon-soda karışımını donuk şekilde cildine uyguluyor.

Defne Samyeli

Defne Samyeli, güzellik sırrının 20 yıl boyunca uyguladığı yüz masajı olduğunu söylüyor

Pelin Karahan

Pelin Karahan, koyu göz altı halklarını gidermek için kiviyi ince dilimler haline getirip göz altlarına koyduğunu söylüyor.

Ebru Şallı

Yıllarca çiğ semizotu yediğini belirten Ebru Şallı, uyku düzeninin de çok önemli bir faktör olduğunu söylüyor.

Tülin Şahin

Tülin Şahin, yüz bakımı için elma, muz ve bal ile hazırladığı maskenin en sevdiği yöntem olduğunu söylüyor.

Şevval Şahin

Katıldığı bir programda güzelliğini elma sirkesine borçlu olduğunu söyleyen 2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, uyguladığı yöntem için “Tadı çok güzel, günde iki kez çiğniyorsun, hem enerji veriyor hem de tok tutuyor” ifadelerini kullanmıştı.

Tuba Büyüküstün

Sık sık bitki çayı tükettiğini söyleyen Tuba Büyüküstün, sebze ağırlıklı besleniyor.

Yeşim Salkım

Sabahları uyandığında yüzünü zeytinyağlı sabun ile yıkayan Yeşim Salkım, uyumadan önce acı badem kremi kullandığını söylüyor.

Aşkın Nur Yengi

Makyajını silmeden asla uyumayan Aşkın Nur Yengi, yüzünü temizlerken gazı kaçmış soda kullanıyor.