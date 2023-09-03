Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün “Lüks nedir?” notunu düştüğü videosunda “Çok paran olması ve o parayla arabalar jetler, çantalar alabilmek midir lüks? Ya da özel parçalara sahip olmak mıdır? Tek, başka kimsede olmayan? Ya da sadece kendin olabilmek midir? Basit olabilmek sakin, sade ya da deli. Her nasılsan öyle kendin olabilmek, başka şeylere ihtiyaç duymamak mıdır acaba lüks?” sözlerini kullanmıştı. Büyüküstün’ün bu videosu kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu

Uzun süredir çocuklarıyla birlikte yurt dışında yaşayan 41 yaşındaki oyuncu, olay yaratan videosunun ardından Paris’teki evinden paylaşım yaptı. Tuba Büyüküstün’ün paylaşımına “Paris’teki evimden doğduğum coğrafyaya felsefe yapmaktır lüks” yorumu geldi.

Kaynak: Haberler.com