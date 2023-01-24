Geçtiğimiz hafta, 2023-24 Sonbahar/Kış Paris Erkek Giyim Moda Haftası ile karşımıza çıkan dün de Schiaparelli defilesiyle başlayan 2023-24 İlkbahar/Yaz Paris Haute Couture Moda Haftası tüm hızıyla devam ediyor. Henüz ortalarında olduğumuz Paris Moda Haftası şimdiden katılan ünlü isimlerin görünümleriyle çok konuşuluyor.

Robert Pattinson

Dior’un Paris Moda Haftası’ndaki defilesine katılan yakışıklı oyuncu Robert Pattinson, lacivert tüvit eteği ve kahverengi kürklü bomber ceketiyle beğeni aldığı kadar eleştiriye de maruz kaldı.

Jenna Ortega

Wednesday dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Jenna Ortega, yere kadar uzanan siyah kapüşonlu elbisesiyle Saint Laurent defilesine katıldı.

Doja Cat

Dünyaca ünlü şarkıcı Doja Cat, baştan aşağı kırmızıya boyanan vücuduna yapıştırılan 30 bin adet Swarovski kristaliyle Schiaparelli defilesine katıldı. Çok konuşulan şarkıcının hazırlığının beş saat sürdüğü konuşuluyor.

Kylie Jenner

Schiaparelli’nin defilesine katılan genç milyarder Kylie Jenner‘ın aslan başlı elbisesi moda haftasına damga vurdu. Sosyal medyada kürkün gerçek sanılması üzerine marka büyük harflerle “HİÇBİR HAYVAN ZARAR GÖRMEMİŞTİR.” yazarak durumu açıkladı.

Shalom Harlow & Naomi Campbell

Moda haftasında ayrıca Daniel Roseberry’nin Dante’nin ‘İlahi Komedya’ eserinden esinlenen tasarımlarını sergileyen Shalom Harlow ve Naomi Campbell‘ın suni kürklü kıyafetleri de çok konuşuldu.

Serge Gnabry

27 yaşındaki Bayern Münihli futbolcu Serge Gnabry, moda haftasında sosyal medyanın odağında olan isimlerdendi. Genç futbolcu, izin gününde moda haftasına katılması ve sosyal medya hesabından paylaştığı fularlı fotoğrafıyla çok konuşuldu.

Lucas Bravo

Emily in Paris dizisinin yıldızı Lucas Bravo, Paris Moda Haftası’nda Louis-Gabriel Nouchi defilesinde boy gösterdi. Lucas Bravo, Amerikan Psycho temalı şov için kana bulanmış bir makyajla seyirci karşısına çıktı. Oyuncunun hem oyunculuğunun ötesine geçmiş olması hem de podyumdaki duruşu dolayı çok beğenildi.

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